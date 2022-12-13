The Insider*: Литва лишила гражданства мужа матери детей Шойгу

Журналисты The Insider* сообщили, что МВД Литвы лишило гражданства Адолфаса Каминскаса — мужа матери детей министра обороны России Сергея Шойгу Елены Каминскас (Шабановой).

Решение о лишении гражданства приняли, потому что у Адолфаса Каминскаса обнаружилось второе, российское гражданство. Это подтверждает выписка из реестра юрлиц России. Литовские власти указали, что он «не имеет права на множественное гражданство». Российский паспорт Каминскаса впервые был упомянут в российском реестре в апреле 2022 года.

Каминскас владел бизнесом по продаже мопедов, но после женитьбы на Елене начал стремительно богатеть и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий в Вильнюсе. Его активы оценивались в 20 млн евро.

Елена Шебунова и Сергей Шойгу имеют двух внебрачных детей, которые также имеют гражданство Литвы. В начале декабря Елене запретили въезд в Литву на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны — на 3 года. Власти Литвы посчитали, что ее пребывание на территории страны может представлять угрозу национальной безопасности.

*The Insider признан «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».