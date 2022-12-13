Навальному* назначили выговор за «нецензурную брань в умывальной комнате»‎

Алексею Навальному* назначили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Рапорт составили за мат во время умывания, сообщили в Telegram-канале политика.

«Осужденный Навальный допустил нарушение порядка отбывания наказания. Находясь в помещении умывальной комнаты отряда №1 (СУОН) безадресно использовал в своей речи нецензурную брань (произнес слово «пи***ц»)», — сказано в рапорте.

«При посещении туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН я действительно произнес слово «пи***ц», так как никаким другим термином нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН», — указал в своей объяснительной Навальный*.

Чем больше администрация колонии выносит дисциплинарных наказаний политику, тем больше поводов отправить его в ШИЗО, запретить пользоваться ларьком, ограничить переписку и прочее.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.