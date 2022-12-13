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#Новости

Навальному* назначили выговор за «нецензурную брань в умывальной комнате»‎

13.12.2022

Словом «пи***ц»‎ он описал состояние туалетной комнаты

Алексею Навальному* назначили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Рапорт составили за мат во время умывания, сообщили в Telegram-канале политика. 

«Осужденный Навальный допустил нарушение порядка отбывания наказания. Находясь в помещении умывальной комнаты отряда №1 (СУОН) безадресно использовал в своей речи нецензурную брань (произнес слово «пи***ц»)», — сказано в рапорте. 

«При посещении туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН я действительно произнес слово «пи***ц», так как никаким другим термином нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН», — указал в своей объяснительной Навальный*. 

Чем больше администрация колонии выносит дисциплинарных наказаний политику, тем больше поводов отправить его в ШИЗО, запретить пользоваться ларьком, ограничить переписку и прочее.


*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎. 




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