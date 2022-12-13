Депутат Госдумы Саблин заявил, что у него нет недвижимости в Украине

Нацполиция Украины сообщила, что нашла в Киеве 11 квартир, принадлежащих депутату Госдумы России. Фамилию не называли, но по данным СМИ им мог быть Дмитрий Саблин.

«В ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных Голосеевским судом г. Киева обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве», — сказано в сообщении Нацполиции.



Украинские полицейские сообщали, что недвижимость принадлежит депутату 1968 года рождения, который родом из Мариуполя, а в этом году получил медали «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя». Под это описание, отмечала ASTRA, подходит единоросс Саблин.

В разговоре с РИА «Новости» он сказал, что у него нет недвижимости в Украине.

«Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев — это Россия»‎, — заявил депутат.