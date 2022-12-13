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#Новости

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в покушении на госизмену

13.12.2022

ФСБ считает, что он планировал вступить в ряды украинской армии

ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана. По версии спецслужбы, он планировал вступить в ряды украинской армии. Его задержали за «покушение на госизмену» (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), пишет «Интерфакс»‎. 

Силовики считают, что он принял решение «перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях»‎.

В ФСБ добавили, что против задержанного в Хакасии расследуют дело о вандализме в отношении административных зданий. 

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