В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в покушении на госизмену

ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана. По версии спецслужбы, он планировал вступить в ряды украинской армии. Его задержали за «покушение на госизмену» (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), пишет «Интерфакс»‎.

Силовики считают, что он принял решение «перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях»‎.

В ФСБ добавили, что против задержанного в Хакасии расследуют дело о вандализме в отношении административных зданий.