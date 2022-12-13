Песков исключил вывод войск из Украины до конца года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о начале вывода российских войск к Рождеству.

«Об этом не может идти и речи. Это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили на протяжении последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

Он добавил, что украинской стороне необходимо принимать те условия, которые сложились за все это время. По его словам, Украине нужно принять вхождение четырех украинских регионов в состав России.

На брифинге он также опроверг информацию о тяжелых вооружениях на Запорожской АЭС, слухи о возможной отставке главы Генштаба Валерия Герасимова. Предложенные Зеленским «три шага к миру»‎ он назвал шагами к продолжению боевых действий. Президент Украины предложил увеличить поставки некоторых видов вооружений, обсудить формулу будущих гарантий мира и помочь Украине достигнуть финансовой стабильности.