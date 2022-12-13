Власти Монголии заявили, что к хищениям угля причастен бывший президент страны

В Монголии антикоррупционный комитет заявил, что к хищениям угля причастны предыдущий президент Халтмаагийн Баттулга, 7 депутатов и 1 губернатор. Обвиняемыми проходят 35 человек. Баттулга занимал пост с 2017 по 2021 год.

Как сообщило РИА «Новости», протесты с требованием назвать имена виновных в коррупционном скандале с хищением угля почти на 12 млрд долларов продолжаются десятый день. Сделку совершили с Китаем, где причастных к коррупции чиновников казнили, сообщала 5 декабря CentralAsia. Митингующие 4 декабря пытались взять штурмом Дворец правительства в Улан-Баторе, но потерпели неудачу.

Сейчас власти поставили на площади юрты для демонстрантов. Сидячую забастовку объявили около 20 человек — накануне они ночевали на площади под пленкой.