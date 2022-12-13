Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

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Дмитрий Песков опроверг информацию, о том, что послание Федеральному собранию состоится 27 декабря. Он назвал это неправильной информацией, сообщило ТАСС.

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РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент России Владимир Путин возможно обратится к Федеральному собранию 27 декабря. Однако дата может быть не окончательной.

«Прошла информация про 27 декабря, не совсем однозначно по дате, но такая информация прошла»‎, — сообщил источник.

Вчера стало известно, что впервые за 10 лет Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что возможно Путин поговорит с кремлевским пулом.

Как отметил политолог Аббас Галлямов, Путину нечего сказать.

«И ведь нельзя сказать, что в стране ничего не происходит — происходит столько, что в месяц сейчас помещается гораздо больше, чем в иной год. И вот в этот самый момент президент отменяет все «большие» жанры — и ежегодное послание, и прямую линию, и традиционную пресс-конференцию. То есть рассказать о какой-то конкретике в рамках повседневных мероприятий он ещё может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии движения — уже не в состоянии. Нечего сказать ему. Всё! Достиг он своих целей. Как говорится, к чему стремился, того и добился»‎, — считает политолог.