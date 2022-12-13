Мобилизованный заявил о закапывании живьём и имитации расстрела из-за разговора с журналистами

Мобилизованный из Брянской области 25-летний Роман Мартынов заявил, что из-за разговора с журналистами его закапывали живьем, имитировали расстрел и избивали. После отказа участвовать в боях в Украине его удерживали в подвале для отказников — он требует возбудить уголовное дело, рассказал юрист Павел Чиков.

Мобилизовали Романа Мартынова 24 сентября. На сборном пункте он один раз стрелял из автомата, а 1 октября уже был в Луганской области. На следующий день он отказался от участия в боях. После этого он прошел последовательно через три подвала для отказников в Луганской и Донецкой областях.

После того как у журналистов ASTRA появилась информация о подвалах для отказников в Украине, Мартынова заподозрили в общении с журналистами и пытали. Бил его один военнослужащий в тактических перчатках по голове, по телу. Его спрашивали о том, кто мог рассказать журналистам о подвалах, но он не знал, где его содержали.

«Меня поставили на колени лицом к стене, произвели выстрел из автомата и сказали, что прямо сейчас могут прострелить мне колени и «затрёхсотить» меня. Далее они подняли меня на ноги, и не сняв повязки с глаз, не развязав руки, вывели на улицу. Меня провели несколько десятков метров и бросили в какой-то канализационный колодец. Колодец был узкий, пустой, без воды, глубиной около 1,5 метров. Мне не давали возможности выпрямится, я сидел «на корточках» на дне колодца. Вооруженные люди мне сказали, что сейчас закопают меня заживо, если я не скажу им правду. Подкрепляя угрозы действием, они стали сбрасывать земляной грунт прямо в колодец»‎, — сказал Мартынов.

Его направили на медкомиссию 15 ноября и дали освобождение от исполнения обязанностей военной службы до 7 декабря. На следующий день он добрался до Москвы и обратился к адвокату за помощью. О пытках он рассказал в заявлении о преступлении на имя руководителя Главного военного следственного управления СКР.