Деньги от продажи Нобелевской медали Муратова поступили в ЮНИСЕФ

«Новая газета»‎ сообщила, что все деньги от продажи Нобелевской медали Дмитрия Муратова поступили в ЮНИСЕФ. Аукцион состоялся 20 июня во Всемирный день беженцев, конечная цена лота составила 103,5 млн долларов.

Из-за боев в Украине беженцами стали уже около 15 млн человек, 8 млн из них остались в стране, но были вынуждены покинуть свои дома. Около половины семей имеют детей.

На помощь украинским детям направили 70% средств. Их распределят по тем странам, в которых работает ЮНИСЕФ. В десятках стран Европы появились «голубые точки»‎, где семьи с детьми и дети, ищущие убежища без родителей, могут получить первую помощь.

Около 250 тыс. семей получили материальную помощь в Украине: на теплые вещи, аренду жилья и другую экстренную помощь. В 17 регионов Украины закупили подгузники, акушерские наборы, спасательные грелки для младенцев, без которых новорожденные могут погибнуть при отключении электроэнергии, и другие вещи. Закупались также вакцины от полиомиелита, гепатита В, питьевая вода, тесты на коронавирус.

Оставшиеся от продажи медали 30% средств направят на помощь детям в беднейших странах мира.

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