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#Новости

«Медиазона»‎*: к матери Петра Верзилова* пришли с обыском

13.12.2022

С чем связаны следственные действия, пока неизвестно

«Медиазона»*‎ сообщила, что в квартиру матери Петра Верзилова* Елены пришли с обыском. Об этом рассказала Надежда Толоконникова. Причина визита силовиков неизвестна. 

Петр Верзилов* уехал из России после серии обысков у него и его родственников в 2020 году. На него возбуждали дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК): он получил гражданство Канады после учебы в школе. После его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки «иноагента». 


*«Медиазону»‎ и Петра Верзилова Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 


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