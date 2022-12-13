«Медиазона»‎*: к матери Петра Верзилова* пришли с обыском

«Медиазона»*‎ сообщила, что в квартиру матери Петра Верзилова* Елены пришли с обыском. Об этом рассказала Надежда Толоконникова. Причина визита силовиков неизвестна.

Петр Верзилов* уехал из России после серии обысков у него и его родственников в 2020 году. На него возбуждали дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК): он получил гражданство Канады после учебы в школе. После его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки «иноагента».

*«Медиазону»‎ и Петра Верзилова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.