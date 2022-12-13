Уникальная в России востоковедческая библиотека закрыта из-за давления чиновников

SOTA обратила внимание на закрытие уникальной востоковедческой библиотеки им. Волошина в Москве. Под давлением чиновников уволились пять сотрудников из девяти, руководителей отстранили.
В группе библиотеки сообщили, что по указанию гендиректора Объединения культурных центров ЦАО Сергея Мельникова от руководства библиотекой отстранили египтолога Виктора Солкина и Сергея Куприянова. Все помещения опечатали.
«Это финал достойной истории, существовавший вопреки многому и многим. Всем спасибо за помощь и за вашу огромную поддержку. Только вот чиновникам мнение думающих людей малоинтересно», — обратились сотрудники к читателям.
Теперь на месте центра будет обычная районная библиотека.
Солкин писал, что этот проект был единственной в Москве и в России востоковедной библиотекой.
«Столь ненавистные Мельникову Восток, выставки, лекторий, публикации остановлены», — сказал он.
Он пообещал, что лекции продолжаться онлайн на других площадках.
Конфликт с чиновниками начался после того, как руководители проекта отказались от предложенной чиновниками концепции «развития» библиотеки — сдачи помещений в краткосрочную аренду.
По данным «Осторожно, новости», намерение сдавать площади в аренду власти отрицают. Гендиректор ГБУК Москвы «Мосразвитие» Тимур Вахитов сказал, что если бы там стали проводить кружки, то это не помешало бы работе центра.
«Библиотека — это в первую очередь библиотека. И она продолжает свою работу. Но не умаляя важности востоковедческого центра, это все-таки в первую очередь не музей Каира. Что сейчас происходит? Мы узнаем, что сотрудник библиотеки (из тех, кто якобы борется за сохранение востоковедческого центра) вывез часть книг и другого имущества библиотеки. И вот с этим мы будем разбираться. Никто не оценивал работу центра, к нему нет претензий. Претензии есть к тому, что кто-то вывез имущество библиотеки», — сказал Вахитов.