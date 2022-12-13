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#Новости

Мобилизованные из Кузбасса отказались от жалоб на оснащение

13.12.2022

В конце прошлой недели они говорили, что «бойцы практически голые»‎

Мобилизованные из Кузбасса отказались от своих жалоб к Минобороны. В конце прошлой недели они говорили, что у них недостаточно брони, термобелья, другого обмундирования, бойцы «практически голые», а из медицины одни жгуты‎.

Видеообращение мобилизованных распространило «Сибирь Медиа»‎. Они обращались к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. 

Власти региона заявили, что никаких проблем с обмундированием нет. 

«Увидели видео, тут же связались с командиром части, который эту информацию не подтвердил. Наши парни, скажем так, на достойном уровне были укомплектованы всем необходимым, в том числе и медицинскими аптечками», — сказал консультант департамента военно-мобилизационной подготовки Юрий Елгин. Он добавил, что сам лично выдавал имущество. 

После него в аккаунтах регионального правительства появилось видео с резервистами. Они говорят, что к Минобороны у них претензий нет.

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