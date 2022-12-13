В Астане арестовали на 40 суток майора ФСО: он бежал от мобилизации

«Радио Азаттык»‎* сообщило, что в Астане заключили под стражу на 40 суток 36-летнего майора ФСО Михаила Жилина. Его экстрадиции требует Россия. В конце ноября ему отказали в статусе беженца: адвокаты и родственники добиваются обжалования этого решения. Возожно, экстрадицию отложат из-за этого.

Жена майора Екатерина Жилина рассказала что, после начала «спецоперации»‎ ее муж хотел уволиться из управления специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, но ему не дали. Он отвечал за связь Владимира Путина с регионами и имел доступ к гостайне. После этого он некоторое время оставался на службе, но после начала мобилизации бежал из страны в Казахстан.

Границу он пересек вне пункта пропуска, так как выезд из России ему запрещен. В Казахстане его задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. Он обратился за политическим убежищем, но ему отказали. За незаконное пересечение границы ему назначили полгода условного срока с выдворением из Казахстана сроком на пять лет.

Власти Казахстана задержали его в аэропорту при попытке улететь в Армению. Основанием, по словам Жилиной, стало объявление его в России в международный розыск по статьям «Дезертирство» и «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Родные считают, что в России его ждет жестокое обращение и пытки, а майора будут заставлять отправиться на фронт.

*«Радио Азаттык»‎ Минюст России считают «иностранным агентом»‎.