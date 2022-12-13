В Санкт-Петербурге студенту хотят сделать выговор за встречу с депутатом Борисом Вишневским

В Санкт-Петербургского государственного университета студента Илью Мокина хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Вопросы вызвала ноябрьская встреча с депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским, пишет «Сибирь.Реалии»‎*.

Руководства вуза настаивает, что мероприятие не согласовывали с администрацией, но, по словам Вишневского, о встрече было известно заранее. Большой студенческий совет проголосовал за невиновность Мокина, а студенты факультета политологии написали открытое письмо в его поддержку.

При этом в вуз пришли активисты «Другой России Лимонова»‎, которые пытались задавать провокационные вопросы, оскорблять гостя. Правда, встречу им сорвать не удалось.

По словам Вишневского, он обсуждал со студентами выборы в СССР и России в рамках проекта «Выборы»‎.

«Илью Мокина хотят привлечь к дисциплинарной ответственности. Это называется — с больной головы на здоровую… Несколько хулиганов сперва стали задавать заведомо провокационные вопросы, а потом где-то в течение минуты выкрикивали оскорбления в мой адрес. Никакой поддержки аудитории не получили, и сбежали»‎, — рассказал депутат. — «Что касается «нарушений»‎, то я бы задался совсем другим вопросом: а кто пропустил хулиганов в здание факультета? Много раз там был и прекрасно знаю, что на входе стоят охрана и турникет. Просто так не пройдешь. Значит, или кто-то выписал «лимоновцам» пропуска, или охрана хлопала ушами и пропускала всех подряд. И при чем тут Илья Мокин?»‎

Он обещал отправить обращение в ректор СПбГУ с просьбой не привлекать Мокина к ответственности и разобраться, как на мероприятии оказались «лимоновцы»‎.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.