Суд посчитал, что Макаревич* «пропагандирует девиантное поведение»‎

Юрист и правозащитник Павел Чиков привел выдержки из решения суда о признании музыканта Андрея Макаревича* «иностранным агентом»‎. Оказалось, что артист пропагандировал «девиантное поведение»‎. Защита будет обжаловать это решение.

Макаревича внесли в список «иностранных агентов»‎ в сентябре. Материалы в Минюст поступили от Центра «Э».

ФСБ установила, что Макаревич занимался политической деятельностью. Он и получал иностранное финансирование, и находился под иностранным влиянием, заключили «специалисты»‎ Центра «Э»‎. Большая часть его материалов связана с СВО, но в негативном ключе по отношению к российским властям. Макаревич обвинял их в совершении военных преступлений и сравнивал Россию и нацистскую Германию. Те же мысли он транслировал в интервью. А раз он давал интервью, в том числе украинцу Дмитрию Гордону*, значит, уверены «эшники»‎, они финансировали его «политическую деятельность»‎.

«Комплексный анализ материалов, распространяемых Макаревичем А.В., позволяет сделать вывод о намеренном воздействии указанного лица на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике Российской Федерации»‎, — заключил суд.

Фото: ТАСС.*Андрея Макаревича и Дмитрия Гордона Минюст России считает «иностранными агентами».