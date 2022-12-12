292-й день боев: главное

- «Интерфакс» сообщил, что в Херсонской области подорвался на мине автомобиль пророссийского вице-губернатора региона Виталия Бурлюка. Он ранен, его водитель погиб на месте. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сказал, что Бурлюк в больнице, в состоянии средней тяжести.
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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом сказал, что в стране уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. Он добавил, что важно финансировать развитие ПВО и наращивать поставки таких систем.
The New York Times со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого сообщила, что Россия производит по 40 новых крылатых ракет в месяц. Сейчас запасов в российских войсках осталось на три-пять волн массированных ударов по стране, если использовать, как в предыдущие атаки, по 80-90 ракет.
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СБУ назвала имена шести российских генералов, причастных к военным преступлениям в Харьковской области. Как пишет «Настоящее время»*, подозрение по статьям о посягательстве на независимость Украины и ведении агрессивной войны (110 и 437 УК соответственно) предъявлено генерал-майору Тимуру Трубиенко, генерал-лейтенанту Андрею Иванову, генерал-майору Андрею Пятову, генерал-майору Николаю Терещенко, генерал-майору Андрею Авдееву и генерал-майору Виталию Слепцову.
«В начале вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области», — сообщили в СБУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал создать спецтрибунал для России. С такой же инициативой выступали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.
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Тело погибшего в Украине студента из Замбии вернули на родину. Лемехами Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, но получил срок за хранение наркотиков, сообщила ВВС. В колонии его завербовали в ЧВК «Вагнер», в Украине он погиб. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин писал, что Ньиренда отправился на фронт добровольно. Тот факт, что он гражданин Замбии, Пригожин не комментировал. Ньиренда погиб 22 сентября во время боевых действий в Украине. Официально российские власти уведомили власти Замбии только в ноябре.
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Разведка Британии считает, что российское командование до сих пор пытается прорваться вглубь Донецкой области и планирует занять четыре украинских региона: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Однако в настоящее время российские войска вряд ли достигнут поставленных целей: крайне маловероятно, что российские силы способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев.
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Институт изучения войны (ISW) снова уделил внимание Беларуси и президенту страны Александру Лукашенко. Аналитики последовательно утверждают, что Лукашенко вряд ли вступит в бои в Украине на стороне России. Сегодня они также пишут, что в ближайшее время Беларусь не сможет выступить с российскими войсками, несмотря на то что белорусские чиновники временами подыгрывают российской риторике. Но в обозримом будущем реальность такого сценария — выступления совместной группировки войск — маловероятна. Более того, белорусская армия в Украине не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска. Аналитики при этом отмечают, что Беларусь стала союзником России. Страна предоставила российским войскам территорию для первоначальной подготовки операций в феврале, важные наземные пути сообщения, воздушное пространство.
*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».