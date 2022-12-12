292-й день боев: главное

«Интерфакс»‎ сообщил, что в Херсонской области подорвался на мине автомобиль пророссийского вице-губернатора региона Виталия Бурлюка. Он ранен, его водитель погиб на месте. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сказал, что Бурлюк в больнице, в состоянии средней тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом сказал, что в стране уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. Он добавил, что важно финансировать развитие ПВО и наращивать поставки таких систем.

The New York Times со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого сообщила, что Россия производит по 40 новых крылатых ракет в месяц. Сейчас запасов в российских войсках осталось на три-пять волн массированных ударов по стране, если использовать, как в предыдущие атаки, по 80-90 ракет.

СБУ назвала имена шести российских генералов, причастных к военным преступлениям в Харьковской области. Как пишет «Настоящее время»‎*, подозрение по статьям о посягательстве на независимость Украины и ведении агрессивной войны (110 и 437 УК соответственно) предъявлено генерал-майору Тимуру Трубиенко, генерал-лейтенанту Андрею Иванову, генерал-майору Андрею Пятову, генерал-майору Николаю Терещенко, генерал-майору Андрею Авдееву и генерал-майору Виталию Слепцову.

«В начале вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области»‎, — сообщили в СБУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал создать спецтрибунал для России. С такой же инициативой выступали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Тело погибшего в Украине студента из Замбии вернули на родину. Лемехами Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, но получил срок за хранение наркотиков, сообщила ВВС . В колонии его завербовали в ЧВК «Вагнер»‎, в Украине он погиб. Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин писал, что Ньиренда отправился на фронт добровольно. Тот факт, что он гражданин Замбии, Пригожин не комментировал. Ньиренда погиб 22 сентября во время боевых действий в Украине. Официально российские власти уведомили власти Замбии только в ноябре.

Разведка Британии считает, что российское командование до сих пор пытается прорваться вглубь Донецкой области и планирует занять четыре украинских региона: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Однако в настоящее время российские войска вряд ли достигнут поставленных целей: крайне маловероятно, что российские силы способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев.

Институт изучения войны (ISW) снова уделил внимание Беларуси и президенту страны Александру Лукашенко. Аналитики последовательно утверждают, что Лукашенко вряд ли вступит в бои в Украине на стороне России. Сегодня они также пишут, что в ближайшее время Беларусь не сможет выступить с российскими войсками, несмотря на то что белорусские чиновники временами подыгрывают российской риторике. Но в обозримом будущем реальность такого сценария — выступления совместной группировки войск — маловероятна. Более того, белорусская армия в Украине не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска. Аналитики при этом отмечают, что Беларусь стала союзником России. Страна предоставила российским войскам территорию для первоначальной подготовки операций в феврале, важные наземные пути сообщения, воздушное пространство.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.