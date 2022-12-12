В Волгограде задержали пенсионерку: в День Конституции она требовала соблюдать Основной закон

Пенсионерка Галина Тихенко в Волгограде вышла на пикет в День Конституции. С собой у нее было пять плакатов, в том числе с цитатами из Основного закона. Через 40 минут ее задержала полиция, пишет «Кавказский узел»*.

Свои плакаты Галина Тихенко разложила на скамейке. Они были посвящены соблюдению статей 2, 3, 29 и 31 Конституции России о недопустимости захвата власти в России, гарантии на свободу слова и другом. В руках она держала плакаты «Жить по Конституции, а не по понятиям», «Уважайте Конституцию — Основной закон России» и «Единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Ст. 3 Конституции РФ».

Пенсионерка не в первый раз выходит на акции протеста. В 2021 году она получила штраф в 150 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Деньги на оплату штрафа собрали в соцсетях.

Фото: Галина Тихенко/«Кавказский Узел»*.

*«Кавказский Узел» Минюст России считаете «иностранным агентом».