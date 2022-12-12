ЕС планирует ввести санкции против российских пропагандистов

EUObserver со ссылкой на проект девятого пакета санкций против России сообщил, что ЕС планирует расширить ограничения против российских пропагандистов и родственников близкого к Путину олигарха Юрия Ковальчука. В списки попали также Никита Михалков, Борис Корчевников, блогер Дмитрий Пучков, Марина Ким, политолог Сергей Михеев. Всего в списке 144 человека.

В ЕС считают, что Михеев «продвигает идеологию Русского мира» и настаивает на «денацификации и демилитаризации» Украины. Корчевников ассоциирует в своих соцсетях Запад и Украину с «безбожным и дьяволом».

Под ограничения могут попасть четыре члена семьи Юрия Ковальчука, который еще с 2014 года находится в санкционных списках ЕС. Ковальчук — основной акционер банка «Россия», владелец акций «Национальной медиа группы». Членам его семьи хотят запретить выдавать визы и заморозить их активы.

У российских госканалов в ЕС планируют отозвать лицензии на вещание. В санкционных списках: ВГТРК, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и другие.

Сегодня санкции обсудят главы МИД стран ЕС. Планировалось, что в десятый пакет санкций войдет также горнодобывающая промышленность, поставки товаров двойного назначения, в том числе для производства дронов.