Из Госдумы не исключили беглого депутата, осужденного на 10 лет колонии за взятку

«Можем объяснить»‎ обратил внимание на депутата Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду»‎. 3 августа он получил 10 лет колонии строгого режима за получение взятки, но его мандат в Госдуме еще действителен, как и партбилет.

Белоусов находится в бегах. Срок он получил за получение взятки в 3,25 млрд рублей — это рекордная сумма.

В партии объяснили, что депутата не исключили, потому что ждут подтверждения приговора судом второй инстанции. Источник подчеркнул, что никто не знает, где находится депутат. По статистике Госдумы, за год он отсутствовал большую часть рабочего времени. МВД объявило его в розыск.

Согласно закону от 2016 года, депутата могут лишить мандата коллеги по фракции или комитету, если он не ходит на работу больше 30 дней. По этим основаниям лишили депутатского статуса Илью Пономарева*. По словам Пономарева*, ни к одному депутату больше этот закон не применили, кроме него.

Сегодня партийный билет вручили Виктору Буту, которого обменяли на Бритни Грайнер на прошлой неделе. Бут стал членом ЛДПР, ему пророчат депутатское кресло. «Можем объяснить»‎ констатирует, что «ряды уголовников в Госдуме могут пополниться»‎.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом».