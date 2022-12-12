Муниципального депутата Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Она также должна будет заплатить 700 тыс. рублей штрафа, сообщает «ОВД-Инфо»‎*.

Прокурор запрашивал для нее шесть лет колонии. Иск в 5 млн рублей в пользу потерпевшего Олега Степанова также удовлетворили полностью. SOTA сообщила, что два года Хараидзе не сможет занимать государственные должности.

По версии обвинения, Хараидзе вымогала у представителя девелоперской компании 15 млн рублей — она якобы угрожала сорвать строительство элитного жилого комплекса.

Депутат связывает свое преследование с планами баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Ее задержали в ночь на 18 июня после обыска. У депутата изъяли технику и две пятитысячных купюры из кармана пальто. Депутат говорила, что не клала туда деньги.

В СИЗО она находилась с июня 2021 года, но после голодовки ее отпустили под домашний арест в июле того же года.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.