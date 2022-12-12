Двое подростков погибли на протестах в Перу: митингующие требуют перевыборов президента

В выходные в Перу прошли массовые демонстрации с требованием провести перевыборы президента: погибли двое подростков. После свержения прошлого президента Педро Кастильо на прошлой неделе присягу приняла Дина Болуарте. Было установлено, что ее полномочия истекут в 2026 году. После протестов она заявила о готовности провести перевыборы на два года раньше — в 2024-м, пишет Reuters.

По данным агентства, некоторые митингующие призвали распустить Конгресс и поддержали Педро Кастильо, которого обвинили в попытке госпереворота. Именно он на прошлой неделе сначала объявил о роспуске Конгресса, но законодатели не подчинились ему, и он был арестован.

Омбудсмен Перу Элиана Револлар сообщила, что во время столкновений протестующих с полицией в городе Андауайлас погибли 15-летний и 18-летний подростки. Возможно, они получили огнестрельные ранения. Всего пострадали 16 мирных жителей и четверо полицейских, еще четверо протестующих ранены.

Дина Болуарте заявила, что готова представить в Конгресс в ближайшие дни законопроект о переносе всеобщих выборов на другой срок — до апреля 2024 года.