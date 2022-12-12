Пригожин поручился за стрелка из Новошахтинска и готов отправить его обратно на фронт

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщил, что дал личное поручительство за Павла Николина, который стрелял в полицейских в Новошахтинске Ростовской области.

«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК «Вагнер» никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — рассказали в пресс-службе Пригожина.

Николин в лесополосе в Новошахтинске встретил патруль ДПС 6 декабря и начал стрелять в полицейских. Его задержали на следующий день. Он объяснил, что спутал полицейских с украинскими военными: он отстал от группы на фронте и не понял, что пересек российскую границу.

На суде Николин не подтвердил однозначно, что служил в ЧВК «Вагнер»‎. В ряды наемников он попал из уфимской колонии, где отбывал наказание за налеты на офисы микрозаймов.

Сейчас Николин в СИЗО до 6 февраля 2023 года.