Единоросс потребовал проверить новый альбом рэпера Влади

Депутат Госдумы от «Единой России»‎ Андрей Альшевских из Свердловской области потребовал от силовиков проверить новый альбом рэпера Влади (Владислава Лешкевича) «Длится февраль»‎.

Пятый сольный альбом Влади вышел на прошлой неделе. Все песни на нем связаны с темой боев в Украине.

Альшевских не уточнил, в какое ведомство направил жалобу на музыканта. Он отметил, что «спецоперация»‎ — это «момент истины, который отделяет зерна от плевел».

«В кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера. Исполнитель решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности. Его литературный персонаж из нудных, слово блудливых текстов олицетворяет релокации. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья»‎, — написал Альшевских.

Он также отметил, что «творческая шелуха»‎ распространяется в «Яндексе» и «ВКонтакте», а Влади не смог «осознать великую миссию Российской армии»‎ и не заметил «зашоренным сознанием»‎, сколько боли неонацисты причинили Донбассу.