Единоросс потребовал проверить новый альбом рэпера Влади

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских из Свердловской области потребовал от силовиков проверить новый альбом рэпера Влади (Владислава Лешкевича) «Длится февраль».
Пятый сольный альбом Влади вышел на прошлой неделе. Все песни на нем связаны с темой боев в Украине.
Альшевских не уточнил, в какое ведомство направил жалобу на музыканта. Он отметил, что «спецоперация» — это «момент истины, который отделяет зерна от плевел».
«В кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера. Исполнитель решил урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности. Его литературный персонаж из нудных, слово блудливых текстов олицетворяет релокации. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья», — написал Альшевских.
Он также отметил, что «творческая шелуха» распространяется в «Яндексе» и «ВКонтакте», а Влади не смог «осознать великую миссию Российской армии» и не заметил «зашоренным сознанием», сколько боли неонацисты причинили Донбассу.