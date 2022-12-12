«Ведомости»‎: в обострившемся конфликте между Сербией и Косово почти не осталось хороших вариантов

На севере частично признанного Косово в выходные прошли протесты, сообщалось о перестрелках с полицией. Сербия и Косово обвиняют друг друга в возможном нарушении прежних договоренностей и агрессии. Международные миссии перевели в зону конфликта миротворцев. По словам экспертов, дипломатического решения конфликта не видно, а у Сербии остается все меньше хороших вариантов, пишут «Ведомости»‎. Но Косово может окончательно выдавить сербов из страны и добиться признания независимости.

Конфликт между Косово и Сербией обострился снова 10 декабря: на пункте пропуска «Ярине» был задержан серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию: в Косово планируют муниципальные выборы, после того как сербы вышли из косовских органов власти.

Президент Косово Вьоса Османи приняла решение о переносе выборов с 18 декабря на апрель 2023 года. Сербия заявляла, что в связи с выборами в Косово введут свои силы безопасности и не признают их итоги.

В ответ на задержание Пантича сербы начали строить баррикады на трассах в нескольких населенных пунктах. Они заблокировали проезды, здесь же собрались протестующие, которые пытались предотвратить перевозку Пантича в Приштину.

К баррикадам стянулись патрули миссии ЕС и сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель потребовал сербов «немедленно убрать баррикады»‎ и сказал, что не потерпит нападений на свою миссию.

Премьер-министр Косова Альбин Курти призвал международные миссии убрать баррикады, а потом поставил ультиматум протестующим: разблокировать дороги до конца 11 декабря. В ином случае он угрожает направить туда полицию. Он также сказал, что власти готовы ответить на агрессию Сербии в случае ввода войск.

В ночь на 11 декабря полиция Косово сообщала о трех перестрелках с «неизвестными»‎ на севере края. О пострадавших не сообщалось. Спецназ Косово занял объект на севере, бойцы сняли и разорвали сербские флаги.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что может направить до 1000 силовиков в этот район. Однако он не был уверен, что подобную миссию позволит ООН. Он также сказал, что международные миссии пообещали не применять силу к протестующим: он надеется на мирное урегулирование конфликта. Он добавил, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО), которое утвердили еще в 2013 году в Брюссельских соглашениях.

Косово одновременно с разгорающимся конфликтом планирует подать заявку на вступление в ЕС в ближайшие дни. При этом пять стран Союза до сих пор не признали независимость Косово: это Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания. По словам Вучича, заявку подадут 15 декабря, что нарушит соглашение от 2020 года.

Профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина считает, что сейчас косовары пользуются уникальным моментом в истории, когда могут добиться полного признания независимости и включения в международные организации.

Особую роль, по ее словам, играет то, что Сербия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям. Если конфликт действительно перерастет в вооруженное столкновение, то контролировать его Западу будет очень сложно, считает Энтина. При раскладе вооруженных сил победа может с очень малой долей вероятности остаться за Сербией. Если Вучич примет решение направить собственные силы безопасности, то Сербия станет страной-агрессором, со всеми вытекающими последствиями.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич считает, что Белград попытается вернуть обсуждение конфликта на площадку ООН, поскольку посредничество ЕС не дало результатов: Косово не соблюдало Брюссельские соглашения, подписанные в 2013 году. Малешевич также считает, что Косово решило устроить террор против оставшихся сербов, чтобы выдавить их из страны: так, например, можно расценить конфликт с автомобильными номерами.

Косово объявило о независимости в 2008 году, страну признали 100 государств-членов ООН из 193. При этом само Косово в ООН не включили.

