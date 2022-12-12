Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга сообщил, что Мирон Федоров (Оксимирон)* получил штраф в 45 тыс. рублей за «дискредитацию армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Поводом стало его видео, в котором он говорит, что «против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины».
Решение вынес сегодня Ленинский районный суд. Видео Федоров разместил во «ВКонтакте» 25 февраля, а обнаружили его 19 сентября. «Данная запись не была удалена до момента выявления», — добавили в пресс-службе суда. Она до сих пор на странице у Федорова.
В декабре из-за песни «Ойда» на Федорова составили протокол о призывах к «нарушению территориальной целостности Российской Федерации» (ч.2 ст.20.3.2 КоАП РФ). Песню хотят внести в реестр запрещенных и удалить со стриминговых сервисов. «Медиазона»* уточнила, что в октябре по требованию прокуратуры Москвы признали экстремистской песню «Последний звонок».
*Мирона Федорова и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».