Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга сообщил, что Мирон Федоров (Оксимирон)* получил штраф в 45 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Поводом стало его видео, в котором он говорит, что «против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины»‎.

Решение вынес сегодня Ленинский районный суд. Видео Федоров разместил во «ВКонтакте»‎ 25 февраля, а обнаружили его 19 сентября. «Данная запись не была удалена до момента выявления»‎, — добавили в пресс-службе суда. Она до сих пор на странице у Федорова.

В декабре из-за песни «Ойда»‎ на Федорова составили протокол о призывах к «нарушению территориальной целостности Российской Федерации» (ч.2 ст.20.3.2 КоАП РФ). Песню хотят внести в реестр запрещенных и удалить со стриминговых сервисов. «Медиазона»‎* уточнила, что в октябре по требованию прокуратуры Москвы признали экстремистской песню «Последний звонок»‎.

*Мирона Федорова и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.