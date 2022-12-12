Осужденный в США за торговлю оружием Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram.

«Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слете, посвященном 33-летию партии. Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!»‎ — написал Слуцкий.

Виктора Бута обменяли на прошлой неделе на баскетболистку Бритни Грайнер. Бута в 2008 году задержали в Таиланде по подозрению в торговле оружием и экстрадировали в США, где он в 2012 году получил 25 лет тюрьмы.

Баскетболистку Бритни Грайнер осудили летом на 9,5 лет колонии за контрабанду запрещенных веществ: в ее багаже в аэропорту нашли меньше грамма гашишного масла.

Обоих заключенных помиловали перед обменом, поэтому, по словам российских чиновников, Бут может свободно передвигаться.

Песков, комментируя обмен, сказал, что это не показатель улучшения отношений между США и Россией.