Суд в Москве впервые рассмотрел дело украинского пленного

Юрист Павел Чиков сообщил, что в Москве впервые рассмотрели дело против украинского военнопленного. Его местонахождение так и не раскрыли, а право на адвоката, по заключению суда, у него нет.

Всего в изоляции находится около тысячи украинских военных. Минобороны подтверждает факт их удержания и рассказывает о состоянии здоровья, но местонахождение не раскрывает, потому что доступ к этой информации запрещен.

Военнослужащий ВСУ Никита Шкрябин был захвачен 29 марта во время боевых действий. С тех пор он находится в распоряжении Минобороны в неустановленном месте. О том, что его захватили из-за «противодействия СВО»‎, Минобороны сообщило адвокату в августе. Однако защитнику не рассказали ни о местонахождении военнослужащего, ни об основаниях для его удержания. Военные сослались на то, что это «информация ограниченного распространения». При этом военнопленным его не признают, а адвокату отказали в посещении подзащитного.

Защита обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении: адвокат настаивал, что неустановленные российские военные незаконно удерживают украинца длительное время. Следком отказал в проведении проверки.

Гарнизонный военный суд постановил, что отказ в проведении проверки был обоснованным. Суд установил также, что Шкрябин задержан за противоправные действия, но не является фигурантом уголовных дел, а значит и не имеет прав на адвоката.