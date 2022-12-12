В камеру к Навальному* подселили заключенного с проблемами с гигиеной

Алексей Навальный* рассказал, что к нему в ШИЗО подселили бомжа: он приучил его к гигиене. Об этом он рассказал в своем Instagram*.

«Конечно, лучше всего бить человека дубинкой по бедрам и пяткам. Очень больно и очень хорошо работает. В моей колонии с теми, кто чем-то недоволен, обычно так и поступают.

Но что делать с теми, кого бить не разрешают? Ну, или пока не разрешают.

На этот случай русская тюрьма тоже изобрела огромное количество вариантов. Самое простое — держать человека в ШИЗО. А если ШИЗО само по себе его уже не «ломает», то можно для начала закинуть ему в камеру бомжа. Что и произошло сейчас со мной.

На тюремном жаргоне это называется «чёрт». Но мы назовем это корректно: осужденный, имеющий большие проблемы с бытовой гигиеной.

Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет — это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение.

И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение.

По тюремным правилам я должен этого чувака из камеры выгнать — бить или угрожать, это уж как получится.

Но бить его — это, во-первых, моментально уголовная статья: везде видеокамеры, в этом и суть провокации. А во-вторых, избить несчастного больного хромого многолетнего алкоголика — такое совсем не проходит важный тестовый вопрос «а что бы сделал Иисус?»

Впрочем, немытый бедолага сам вскоре начал стучать в дверь и требовать перевести его в другую камеру, и даже написал заявление.

Вообще это тоже святое тюремное правило и оно в законе прописано: если человек чувствует угрозу, то его «незамедлительно» должны перевести в другую камеру. В тюремной среде поступок осуждаемый, но тем не менее.

В моей же ситуации несчастного даже отказались переводить, заявив: «Мы ему провели медосмотр, побоев у него нет, вы же его не бьете, значит опасности для него нет. Вот если начнете бить, то переведем».

Все остальные камеры ШИЗО пустые, а несчастного бедолагу «поселили» на койку надо мной. Ее высота 180 см, туда и мне было бы забраться нелегко. Каждый вечер теперь смотрю, как несчастный хромой бедолага лезет на верхотуру.

Меня отдельно бесит инструментализация живого человека — превращение его в орудие давления. Активисты подбросили ему лезвие, чтобы у администрации был предлог закинуть его в мою камеру.

Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день. И так далее. И так далее.

Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе.

Ну, что могу сказать? Педагогика — наука непростая, но работает»‎.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной «экстремистской».