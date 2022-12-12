«Роскомсвобода»‎: в России за неделю заблокировали около 15 тыс. сайтов

«Коммерсант»‎ со ссылкой на данные «Роскомсвободы»‎ сообщил, что в России заблокировали 14,8 тыс. интернет-ресурсов за неделю с 5 по 11 декабря. Это втрое больше, чем в среднем за неделю в течение всего 2022 года.

Подобные массовые всплески блокировок были ранее в 2018 и 2021 годах, когда были активные протесты сторонников Навального*.

Без суда заблокировано около 14% ресурсов, при этом какое ведомство инициировало блокировки — не раскрывается. Правозащитники считают, что речь идет о Генпрокуратуре.





*Алексей Навальный в РФ внесен в список «террористов или экстремистов».