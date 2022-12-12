DW*: в Иране казнили еще одного участника протестов

DW* сообщила, что в Иране публично повешен участник протестов Маждидрез Рахнавард, которого суд приговорил к высшей мере. Его обвинили в убийстве двух членов военизированной группировки «Басидж»‎, которая участвовала в подавлении протестов и участии во «вражде против Бога»‎.

Казнь состоялась 12 декабря в городе Мешхед. Суд доказал, что в Тегеране в ноябре протестующий зарезал двух членов военизированного формирования «Басидж»‎.

Первого протестующего, приговоренного к смертной казни, в Иране казнили 8 декабря: 23-летнего Мохсена Шикари также повесили.

Правозащитники призывают мировое сообщество к реакции против иранских властей. Они говорят, что если практической реакции не последует, то казни будут ежедневно. Всего к высшей мере приговорили 25 человек.

Протесты продолжаются в Иране с сентября после смерти Махсы Амини: ее полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. После этого протесты переросли в антиправительственные выступления по всей стране. Убиты около 470 демонстрантов, задержано 18 тыс. человек.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.