ВСУ атаковали отель, где базировалась ЧВК «Вагнер»‎

Агентство Reuters сообщило, что в Луганской области ВСУ атаковали гостиницу, в которой располагалась штаб-квартира ЧВК «Вагнер»‎. От гостиницы остались руины. Пресс-служба Пригожина опубликовала его комментарий‎: «его сын не пострадал»‎.

Информацию об ударе по штаб-квартире ЧВК рассказал глав Луганской области Сергей Гайдай. Гостиница находилась в городе Кадиевка (украинское название, по другому — Стаханов. — NT), к западу от Луганска.

«Огромное количество тех, кто там был, погибло. Я уверен, что не менее 50% тех, кому удалось выжить, умрут до того, как им окажут медицинскую помощь. Это потому, что даже в нашей Луганской области угоняют технику», — рассказал Гайдай.

Пресс-служба Пригожина не опровергла сообщение об ударе. Журналист Mos.news в запросе спрашивал также о том, что этой гостиницей пользовался сам Пригожин и его сын.

«Не пострадал ли кто-то из ваших близких при этом ударе?»‎ — спрашивалось в запросе.

«Не переживайте, с моим сыном всё в порядке», — ответил создатель ЧВК.