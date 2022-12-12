Bloomberg: Турция начала пропускать суда через Босфор и Дарданеллы

Агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что Турция начала пропускать суда через Босфор и Дарданеллы. Ранее здесь возник затор: турецкие власти потребовали документы о страховании судов. Это было связано с внутренним турецким законодательством и введением потолка цен на нефть.

На 11 декабря в Турции ожидали прохода 19 танкеров, а днем ранее было 27 судов. Большинство танкеров перевозили нефть из Казахстана. Но турецкие власти потребовали полную страховку, покрывающую в том числе случаи розлива нефти и столкновения судов.

Ранее сообщалось, что это связано с введенным ЕС, G7 и Австралией потолка цен на нефть: чтобы не попасть под санкции, турецкие власти решили перестраховаться и запросить дополнительные документы. Обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, с 5 декабря нельзя. Страхование таких судов также будет считаться недействительным.