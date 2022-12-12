Жителя Читы оштрафовали за пересказ сна с Зеленским в Instagram*

Жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали на 30 тыс. рублей: он пересказал в Instagram* свой сон с участием президента Украины Владимира Зеленского. Центральный районный суд посчитал, что это «дискредитирует армию»‎, сообщила «Сибирь.Реалии»‎*.

Вместе со сном силовиков заинтересовали высказывания Лосева с критикой мобилизации, но основанием дела стал именно пересказ сна. Сон приснился ему после объявления мобилизации. Лосев рассказывал, что это «хоть что-то забавное в повестке дня»‎. Подписчики тоже посмеялись. То, что именно эта сторис привлечет внимание ФСБ, он не думал: он и раньше критиковал бои в Украине, обсуждал с подписчиками новости, призывал бежать из страны и помогать ВСУ.

Центральный районный суд вынес решение 8 декабря. Лосева не уведомили о заседании, и он на него не попал.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: «О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!»‎. Я ему отвечаю: «Героям Слава!»‎ Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Так, его отпустите, всех остальных расстрелять»‎. И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: «А можно с вами селфи для инсты сделать?»‎ Зеленский говорит: «Можно»‎, — говорилось в сторис, которую вменили Лосеву.

Страницу читинца в соцсети изучил сотрудник ФСБ из Забайкальска — это поселок в 400 км от Читы. Материалы перевели в краевой Центр по противодействию экстремизму.

Иван Лосев назвал дело против себя «идиотизмом»‎.

«Как минимум шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: фээсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм»‎, — рассказал читинец.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана «экстремистской» по решению суда.

Фото: Иван Лосев.