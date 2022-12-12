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#Новости

ASTRA: Белгородскую область обстреляли минимум шесть раз за сутки

12.12.2022

Пострадавших нет

Журналисты ASTRA выяснили, что Белгородскую область за 11 декабря обстреляли как минимум шесть раз. Пострадавших во всех случаях нет. 

Взрывы были дважды в районе хутора Панков шебекинского городского округа. После полудня и вечером обстреливали село Журавлевка. Дважды за сутки под обстрел попал хутор Нижние Мельницы Валуйского округа. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об обстрелах не сообщал. По его подсчетам, к 10 декабря власти восстановили после обстрелов более 1500 домов и 350 автомобилей. 


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