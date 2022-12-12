ASTRA: Белгородскую область обстреляли минимум шесть раз за сутки

Журналисты ASTRA выяснили, что Белгородскую область за 11 декабря обстреляли как минимум шесть раз. Пострадавших во всех случаях нет.

Взрывы были дважды в районе хутора Панков шебекинского городского округа. После полудня и вечером обстреливали село Журавлевка. Дважды за сутки под обстрел попал хутор Нижние Мельницы Валуйского округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об обстрелах не сообщал. По его подсчетам, к 10 декабря власти восстановили после обстрелов более 1500 домов и 350 автомобилей.