Силовиков со всей Чечни стянули в Урус-Мартан: в городе известно о как минимум 20 похищенных мужчинах

В Урус-Мартане 10 декабря произошел конфликт между сотрудником ГАИ и СОБР. В нем участвовали и местные жители, которые, предположительно, встали на сторону сотрудника СОБРа. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал провести «воспитательную работу»‎ со всеми, кто имеет отношение к стычке — силовиков со всего региона стали стягивать в Урус-Мартан, сообщается о похищениях.

Кадыров пообещал отправить в Урус-Мартан «полк ГИБДД, «Первый полк», «полк Ахмата Кадырова» и все остальные спецподразделения». Как обращает внимание Gulagu.Net, эти соединения якобы участвовали в «спецоперации»‎.

«Те люди, которые там были, если вы мужчины, вы же хотели подраться, повоевать, так деритесь с сотрудниками. Или же мы вас соберём и отправим туда, где проводится СВО. У нас есть ваши списки. Так что собирайте свои вещи и готовьтесь к отправке на спецоперацию. Вы показали своё истинное лицо, поэтому мы будем знать, как с вами дальше вести диалог», — обратился к участникам конфликта Кадыров.

Силовики в городе начали проверять документы у всех подряд, у них приказ задерживать людей. Они ищут связи людей с тем конфликтом.

«Сирена»‎ пишет, что в городе известно уже о 20 похищенных.

Baza рассказывала, что 10 декабря сотрудник ГАИ Турпал Эскиев нес службу, когда к нему почти вплотную подъехал сотрудник СОБРа и начал дрифтить перед ним и провоцировать. После перепалки росгвардеец дал полицейскому пощечину, а тот открыл стрельбу в воздух.

Толпа местных жителей собралась посмотреть за перепалкой, но никто не пытался разнять мужчин. Сообщалось, что они встали на сторону собровца, а Кадыров — вступился за гаишника. Росгвардеец задержан, а в городе начались рейды по поиску участников конфликта.