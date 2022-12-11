Песков: невыполнение минских соглашений стало «предтечей спецоперации»‎

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «предтечей начала спецоперации»‎ в Украине невыполнение Минских соглашений. С критикой Меркель выступил и президент Сербии Александр Вучич.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель 7 декабря в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения, подписанные второй раз в начале 2015 года, нужны, чтобы заморозить, а не решить конфликт на Донбассе. По ее словам, тогда НАТО не могло дать столько военной и финансовой помощи Украине, как сейчас, и те договоренности дали Киеву время.

Российские чиновники заявили, что высказывание Меркель «конкретная заявка на трибунал»‎. В частности, так оценила ее слова представитель российского МИД Мария Захарова.

Сегодня на вопрос о том, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2»‎ Песков сказал, что это стало очевидно со временем.

«Со временем, конечно, это стало очевидно. И опять же, президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — цитирует Пескова ТАСС.

«Коммерсант»‎ рассказал, что раскритиковал Меркель и президент Сербии Александр Вучич. Он посчитал, что это «исторически важное»‎ высказывание меняет представление о том, что происходит в Украине с 2014 года.

«Это представляет ситуацию в абсолютно новом свете. Это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года. Это заявление Меркель кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встает вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать РФ, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России»,— сказал Вучич.