291-й день боев: главное

Агентство «Анадолу»‎ сообщило, что президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Эрдоган призвал скорее закончить бои в Украине и решить проблему в Сирии. Пресс-служба Кремля рассказала, что Путин потребовал увеличить поставки российской сельхозпродукции. Эрдоган согласился с ним и отметил, что можно было бы начать работать над экспортом других видов продукции и товаров.

По поводу Сирии Эрдоган сказал, что «категорически необходимо»‎ очистить границу с Сирией от считающейся террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана»‎. ВВС уточнили, что он обвинил Россию как ключевого игрока в сирийском конфликте, в несоблюдении Сочинских договоренностей, подписанных в 2019 году.

The Times пишет, что США больше не требуют от Украины не наносить удары по территории России и проявляют в этом вопросе меньшую обеспокоенность, чем в начале конфликта. Единственное, о чем просит Вашингтон — не атаковать российские семьи, не ликвидировать конкретных лиц, соблюдать Женевские конвенции. Источник также добавил, что США не могут говорить, что делать Украине при использовании своего оружия. Российская сторона обвиняет США в помощи в наведении на российские военные объекты.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью ВВС сказал, что заявления России о готовности к мирным переговорам в Лондоне оценивают скептически. Переговоры должны быть реальными, а не «фиговым листком»‎ для перевооружения России и мобилизации, считает Клеверли. Он также сказал что Владимир Путин должен будет понести персональную ответственность за развязанный конфликт. При этом глава МИД подчеркнул, что НАТО не угрожает и не будет угрожать России, поскольку является оборонительным союзом для всех членов.

Мелитополь был атакован ВСУ. Украинский мэр города Иван Федоров утверждает, что атака была на российскую военную базу: погибли около 200 российских военнослужащих. РИА «Новости» говорят о том, что удар пришелся по базе отдыха — погибло два человека, десять пострадали.

Город атаковали 10 декабря. По данным российской стороны, удар нанесли из HIMARS: две ракеты сбили, четыре достигли цели.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в регионе продолжается принудительная мобилизация. В некоторых поселках повестки получили «почти все»‎: такая ситуация в Меловом. Военные патрулируют улицы и вручают повестки для «пополнения личного состава на Северодонецком направлении»‎. Возраст, состояние здоровья, наличие детей никого не интересует.

Разведка Британии пишет, что поддержка Ираном российских вооруженных сил возрастет в ближайшие месяцы. Россия пытается получить больше оружия, включая баллистические ракеты. Взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, которая изменит отношения стран в области обороны. Большую часть своих собственных баллистических ракет малой дальности Россия скорее всего уже израсходовала. Если Москва сможет поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, то будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

В спецслужбе также обратили внимание на подписанный Путиным 5 декабря закон о федеральном бюджете. В 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 трлн рублей. Это значительно больше предыдущих лет, и составляет более 30% всего бюджета России. При этом в отношении доходов бюджет чрезмерно оптимистичен. Поэтому для расходов на военных остальные отрасли будут сокращать.