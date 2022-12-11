Мобилизованного пацифиста из Санкт-Петербурга не отправят на фронт

Житель Санкт-Петербурга 27-летний Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. Но он заявил, что пацифист и не может брать в руки оружие. Свои убеждения он смог доказать в суде, и теперь его отправят в тыловую часть в Ленинградской области.

Историю Березина рассказала «Ротонда»‎. Когда он пришел в военкомат по повестке, то написал соответствующее заявление с просьбой направить его на альтернативную службу. Сначала военкомат отказал ему. Тренировки Березин проходил в подготовительным лагере под Белгородом. Он рассказывал, что в части были неуставные отношения, угрозы побоями. Командование грозило отправить его на фронт хоть в бессознательном состоянии.

25 октября мобилизованным сказали, что они уезжают. Березин предположил, что в Украину. Часть можно было покидать свободно, и он оставил форму и рюкзак в палатке, взял паспорт, военный билет и уехал в Петербург на такси. По совету адвоката он написал явку с повинной в Следственный комитет. В своем заявлении он написал, что вынужден был покинуть воинскую часть из-за опасений за свою жизнь после угроз командира.

Суд сначала отправил его обратно в воинскую часть в Каменке Ленинградской области. С помощью адвоката Березин смог добиться перевода в тыл, добавила SOTA. Туда его отправят 12 декабря: часть занимается ремонтом техники. В военкомате сказали, что здесь ему найдут применение «без оружия в руках»‎.

Фото: SOTA.