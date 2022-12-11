Мобилизованные из Кузбасса просят губернатора обеспечить их одеждой и медикаментами

Видеообращение от мобилизованных из Кузбасса записал мужчина, который представился инструктором по боевой подготовке 247-го десантно-штурмового полка из Ставрополя. «Бойцы практически голые»‎, говорит мужчина на видео. Обращение опубликовала «Сибирь.Медиа»‎.

Инструктор утверждает, что у резервистов из Кузбасса «ничего практически нет»: «из медицины — один жгут», «из защиты — две брони», нет термобелья и «пацаны мерзнут». В Украине, по его словам, уже холодно, и нужно обмундирование.

Пока обратной связи от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, к которому обратились мужчины, нет.

Видео «Сибирь.Медиа».