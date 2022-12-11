Guardian: российская неонацистская группировка «Русич»‎ планирует теракты в Балтии

The Guardian сообщила, что неонацистская группировка «Русич»‎ разочаровалась в действиях Кремля в Украине и может планировать теракты в странах Балтии. В канале группы появились призывы присылать данные о воинских частях, погранпостах и складах горючего в приграничных районах Литвы, Латвии и Эстонии.

Группировку «Русич»‎ связывают с ЧВК «Вагнер», но насколько она ею контролируется, неизвестно‎. Источники считают, что если Кремль потеряет контроль над подобными соединениями, то они будут использовать более экстремальные методы ведения боев в Украине и ухудшать отношения России с НАТО, вплоть до ударов по членам Альянса.

В каналах «Русича»‎ также появились фото с повешенными мужчинами, которые якобы передавали сведения ВСУ. Минфин США считает, что «Русич»‎ — «неонацистское военизированное образование, участвующее в войне против Украины на стороне армии России»‎.