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#Новости

В Калуге проверят колонию, в которой якобы избили заключенных за отказ отправиться в Украину

11.12.2022

Фотографии избиений опубликовал Gulagu.net

Правозащитник и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео из ИК-4 в Калуге, где заключенных избили за отказ отправиться в Украину. Власти пообещали проверить сообщение. 

Материалы поступили к правозащитникам предположительно из служебного архива. «Воспитательная работа» началась из-за отказа заключенных отправиться в Украину, протесты против вербовки в колоних и критику «спецоперации»‎.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал, что прокуратура и уполномоченный по правам человека проверят колонию. Как пишет «Подъём», по словам губернатора, подобные сигналы «не всегда находят подтверждение».

Осечкин считает, что необходимо возбудить уголовное дело. 



Фото Gulagu.net.

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