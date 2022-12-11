В Калуге проверят колонию, в которой якобы избили заключенных за отказ отправиться в Украину

Правозащитник и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео из ИК-4 в Калуге, где заключенных избили за отказ отправиться в Украину. Власти пообещали проверить сообщение.

Материалы поступили к правозащитникам предположительно из служебного архива. «Воспитательная работа» началась из-за отказа заключенных отправиться в Украину, протесты против вербовки в колоних и критику «спецоперации»‎.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал, что прокуратура и уполномоченный по правам человека проверят колонию. Как пишет «Подъём», по словам губернатора, подобные сигналы «не всегда находят подтверждение».

Осечкин считает, что необходимо возбудить уголовное дело.

Фото Gulagu.net.