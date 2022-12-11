В Абхазии следят за «попытками открыть второй фронт против России»‎

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА «Новости» сказал, что власти непризнанной республики «не теряют бдительности»‎ в отношении Тбилиси. По его словам, были попытки открыть второй фронт против России.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит»‎, — сказал Анкваб.

При этом он добавил, что ситуация с Грузией всегда «напряжена»‎, но он уверен, что грузинские власти не допустят эскалации, да и конкретных предпосылок к эскалации конфликта в Абхазии сейчас не видит.

Об открытии второго фронта сообщалось с самого начала боев в Украине: это предлагал в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Грузинские власти говорили, что не собираются сейчас вступать в конфликт с Россией.