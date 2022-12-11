Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар в казарме в Крыму

The Insider* со ссылкой на движение украинских и крымскотатарских партизанов «Атеш» сообщил, что пожар на базе мобилизованных в поселке Советский в Крыму — дело рук их агентов.

«База мобилизованных армии РФ в смт. Советский в украинском Крыму — горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим «проектом» и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри», — написали участники движения в своем Telegram.

Они также сообщили, что у них есть список погибших российских военных, который в скором времени будет опубликован. Они пообещали и дальше атаковать российские военные объекты.

Пожар в поселке Советский произошел утром 10 декабря. Крымские СМИ сообщали о двух погибших, эвакуировали около 200 человек. По одной из версий. Причиной пожара стала буржуйка, которой мобилизованные отапливали казарму.

*The Insider российские власти считают нежелательной организацией.