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#Новости

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар в казарме в Крыму

11.12.2022

Пожар произошел в поселке Советский

The Insider* со ссылкой на движение украинских и крымскотатарских партизанов «Атеш» сообщил, что пожар на базе мобилизованных в поселке Советский в Крыму — дело рук их агентов. 

«База мобилизованных армии РФ в смт. Советский в украинском Крыму — горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим «проектом» и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри», — написали участники движения в своем Telegram.

Они также сообщили, что у них есть список погибших российских военных, который в скором времени будет опубликован. Они пообещали и дальше атаковать российские военные объекты. 

Пожар в поселке Советский произошел утром 10 декабря. Крымские СМИ сообщали о двух погибших, эвакуировали около 200 человек. По одной из версий. Причиной пожара стала буржуйка, которой мобилизованные отапливали казарму.  


*The Insider российские власти считают нежелательной организацией. 

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