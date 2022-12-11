Фильм убитого в Мариуполе литовского режиссера получил премию Европейской киноакадемии

DW* сообщила, что документальный фильм «Мариуполис 2»‎ литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса получил «Европейский Оскар»‎ — премию Европейской киноакадемии. Фильм создали по последним кадрам, снятым режиссером в занятом российскими войсками городе.

Премьера «Мариуполиса 2»‎ состоялась на Каннском фестивале 19 мая. На Европейскую кинопремию были номинированы еще три фильма о боях в Украине.

Кведаравичус приехал в Мариуполь в конце марта. Он должен был эвакуировать нескольких человек из города. Они несколько часов шли по городским кварталам, пока не попали на нескольких российских военных. Они забрали Кведаравичуса и еще одного мужчину на допрос. После этого литовский режиссер пропал — по всей видимости его взяли в плен, а через несколько дней его нашли убитым.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.