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#Новости

Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на газ

11.12.2022

В ноябре не удалось согласовать решение о потолке цен на газ

Источники Bloomberg в дипломатических кругах рассказали, что 12 стран-членов ЕС попросили снизить потолок цен на газ. Они направили предложение за четыре дня до встречи министров энергетики.

Согласно плану ЕС, ограничение цен на газ будет работать, если в течение двух недель его стоимость на Амстердамской бирже будет более 275 евро за 1 МВт·ч, а разница с ценой на СПГ не меньше 10 дней должна быть больше 58 евро. 

К предложению о снижении потолка цен на газ присоединились Бельгия, Словения, Греция, Румыния, Италия, Польша, Болгария, Латвия, Литва, Словакия и Хорватия. 

Председательствующая в ЕС Чехия предлагала снизить цену до 220 евро и разницу с ценой на СПГ — до 35 евро. 

На прошлой неделе ЕС и G7 согласовали решение о введении потолка цен на нефть. Теперь покупать российскую нефть можно не дороже 60 долларов за баррель. Решение о потолке цен на газ пока не принято: на предыдущей встрече 24 ноября согласовать его не получилось. 



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