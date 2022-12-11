В Ростове-на-Дону полиция сорвала фестиваль в поддержку жертв домашнего насилия

В Ростове-на-Дону силовики сорвали ежегодный фестиваль в поддержку жертв домашнего насилия «Не виновата». Об этом «ОВД-Инфо»‎* рассказала одна из организаторов мероприятия Катерина Столетняя.

В рамках фестиваля планировали провести лекторий, выставку и книжный базар. Всю выручку должны были направить организациям, помогающим жертвам домашнего насилия. Мероприятие должно было пройти 4 декабря в галерее «Ростов». Куратору галереи звонили из городской администрации и угрожали, что на фестиваль приедет ОМОН. Запрет власти объяснили фотографиями прошлогодних мероприятий, на которых присутствует девушка в куртке радужных цветов. Куртку сочли ЛГБТК-символикой.

Столетняя рассказала, что до начала выставки она убрала манифест фестиваля о том, что «насилие происходит не только в гетеронормативных отношениях, но и в ЛГБТК-отношениях тоже». На предмет «пропаганды ЛГБТ»‎ она перепроверила все книги.

Но полиция ворвалась в помещение и сообщила, что собирается проводить проверку. У присутствующих потребовали паспорта, откуда переписали данные, потом проверили документацию площадки. Всем запретили выходит на улицу.

По словам организатора, она пыталась снять действия силовиков, но ей запретили это делать. После проверки фестиваль все равно провести не дали.

«Я знаю, что надо было требовать основание проверки, настаивать на съемке и так далее, но я боялась конфликта. После моих попыток мне дали понять, мол, не надо вмешиваться. О том, что этого не сделала, как организатор жалею. Мероприятие мы никуда не перенесли, хотя нам предлагалась другая площадка. Если честно, я побоялась за безопасность организаторов и участников», — объяснила Катерина Столетняя.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».