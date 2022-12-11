Жителей Одесской области призывают уехать из региона: без света около 1,5 млн человек

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после атаки дронов-камикадзе без света в Одесской области остаются 1,5 млн человек. Местные власти говорят, что восстановление энергетической инфраструктуры займет около трех месяцев, а жителей призывают выехать из региона.

По словам Зеленского, в Одесской области подключена только критическая инфраструктура, насколько позволяют поставки электричества.

Графики отключения электроэнергии действуют в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях.

В Одесской области без электричества почти все абоненты. Жителей призывают по возможности выехать из региона.

Дроны атаковали объекты энергетики в Одесской области ночью 10 декабря. Удар по энергетической инфраструктуре Россия наносит не в первый раз: по словам президента России Владимира Путина, это ответ на атаку Крымского моста и удары по российским регионам.







Фото: Грати.