Старшую дочь Путина назначили замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ

Марию Воронцову, старшую дочь президента РФ Владимира Путина, назначили замдеканом факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. На это обратила внимание руководитель отдела расследований ФБК** Мария Певчих.

Певчих опубликовала в своем Twitter снимок, на котором показаны члены ученого совета факультета фундаментальной медицины. В списке, среди прочих, фигурирует имя Марии Воронцовой. При этом официального объявления о ее назначении на сайте МГУ нет.

«У меня для вас новости “науки”. Дочь Путина Марию Воронцову втихаря назначили замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ. А вы говорите, у молодых ученых в России нет перспектив. На месте декана я бы напряглась от перспектив Марии», — подписала фото Певчих.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎ и «иностранных агентов».

**ФБК российские власти считают «экстремистской и террористической организацией»‎, деятельность которой в России запрещена.

