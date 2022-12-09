289-й день боев: главное

Международный комитет Красного Креста сообщил, что получил доступ к украинским военнопленным на российской территории. Состоялся один двухдневный визит на прошлой неделе и один на нынешней.

«Эти визиты являются важным шагом вперед для сохранения человечества в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным»‎, — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

В МККК рассказали, что одновременно с украинскими пленными посетили и российских в Украине. К концу месяца запланировано еще больше посещений.

С начала боевых действий почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на данные МВД.

До начала боевых действий граждане Украины были лидерами среди иностранцев по получению российского гражданства. После 24 февраля ситуация изменилась — количество жителей Украины, подававших заявления на паспорт РФ, резко сократилось.

В июле, снова наблюдался рост получателей гражданства РФ, но в октябре, после аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, ситуация снова изменилась. Дело в том, что жители перечисленных территорий автоматически признавались гражданами РФ после принятия присяги — таким образом паспорта получили 40 тысяч человек.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллиардов долларов, сообщает Reuters. В него войдут средства для борьбы с беспилотниками, укрепления противовоздушной обороны, ракеты для пусковых установок HIMARS, боеприпасы калибра 155 миллиметров, военные автомобили Humvee и генераторы.

Демонстрация украинского флага, а также сочетания синего и желтого цветов не образуют какого-либо правонарушения, разъяснили в Генпрокуратуре РФ. Но есть нюанс: в ведомстве заявили, что «квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела». О каких именно обстоятельствах идет речь, надзорный орган не уточнил.

По меньшей мере пять человек погибли, еще двое пострадали в Донецкой области в результате российских обстрелов, заявил глава региона Павел Кириенко. По его словам, трое человек погибли в Бахмуте, по одному — в Торецке и Нетайлово.

Российские военные избили и похитили двух сотрудников Запорожской АЭС — начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. Об этом сообщает украинский «Энергоатом». По данным компании, солдаты также задержали и «бросили на подвал» начальника смены ЗАЭС Константина Бейнер, который отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

17,3 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, еще 9,3 миллиона — в продовольствии и средствах к существованию, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его оценкам, в настоящее время среди украинцев насчитывается 7,4 миллиона беженцев и 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц (то есть, покинувших свое место жительство, но не уехавших из страны).

Число подтвержденных случаев гибели российских военных в Украине преодолело рубеж в 10 тысяч, подсчитали журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си. Среди погибших — 430 мобилизованных россиян, 394 из них погибли на территории Украины. Еще 36 умерли до отправки на фронт. Журналисты подчеркивают, что полученные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших.

Назначенный российскими властями глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал строительство нового города на Арабатской стрелке (полоса земли к северо-востоку от Крыма). По его словам, город будет представлять из себя «правительственный квартал, в котором будут размещены администрации аннексированных Россией районов Херсонской области.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке заявил, что российская «спецоперация» проходит «стабильно». По его словам, никаких вопросов и проблем, связанных с ней, нет. Он также добавил, что Россия планировала раньше начать наступление на Украину, но якобы рассчитывала договориться в рамках «Минска-2».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Панков. По его словам, пострадавших в результате удара нет. Повреждения получили лишь частный дом и хозяйственные постройки.

Бывшего митрополита Кировоградской епархии, викария Киевской УПЦ МП Иосафа отправили под ночной домашний арест по подозрению в разжигании вражды, сообщает «Украинская правда». Следствие считает, что тот входил в ближайшие окружение главы РПЦ патриарха Кирилла и координировал «распространение прокремлевских взглядов» в регионе. Ему вменяют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений (ст. 161 УК Украины).

Британская разведка обратила внимание на новые сообщения о российских атаках дронами-камикадзе, зарегистрированных 6 и 7 декабря — они появились впервые за последние три недели. В Минобороны королевства утверждают, что РФ восполнила запасы иранских беспилотников и снова начала атаковать объекты в Украине.

В последний раз до этого о сбитых иранских Shahed-136 в Украине сообщалось 17 ноября. Если данные об атаках подтвердятся, это будет означать, что Россия, вероятно, исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен дронов Shahed-131 и 136 — и теперь получила пополнение.

Американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке сообщает об активных боях в Донецкой и Луганской областях. В частности, противостояние разворачивается в районе города Сватово, куда российская армия направила подкрепление 8 декабря. ВСУ попыталась провести контрнаступление, но оно было отражено.

ISW также обращает внимание на усиление темпа контратак в районе оккупированного города Кременной, расположенного вблизи к Лисичанску и Северодонецку. Украинцы пытаются прорвать линию, но российские войска дают им отпор.

Местом самых тяжелых боев остается Бахмут — российская армия проводит в этом направлении активные атаки. В ВСУ утверждают, что украинские военные отразили наступление российских войск вблизи семи населенных пунктов. Российская сторона сообщает, что контратака имела места лишь около пяти населенных пунктов. Все они якобы были отражены.

*«Медиазоны» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

