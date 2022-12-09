США ввели санкции против главы ЦИК Эллы Памфиловой

США расширили санкционный список, включив в него более 40 физических и юридических лиц из девяти стран, в том числе из России. В частности, под ограничения попала глава ЦИК Элла Памфилова и еще 14 членов комиссии, следует из заявления Минфина Соединенных Штатов.

Новые ограничения введены в связи с мобилизацией, вербовкой заключенных на участие в боевых действиях, «референдумами» в аннексированных областях Украины и фильтрационными мероприятиями на оккупированных территориях.

Так, под санкции попали Олег Нестеров, Евгений Ким, Марина Середа и Алексей Муратов — Минфин США утверждает, что они причастны к созданию сети «фильтрационных пунктов» в Донецкой области. В свою очередь, Очур-Суге Монгуш и Людмила Зайцева подверглись санкциям по линии Госдепартамента: первого считают причастным к пыткам украинцев, вторую — к похищениям и насильственным перемещениям украинских детей.

Санкции также введены в отношении главы ЦИК Эллы Памфиловой, ее заместителей Николая Булаева, Бориса Эбзеева, Николая Левичева и еще 11 членов комиссии. В частности, Памфилова «помогала контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные в районах Украины, контролируемых Россией, которые изобиловали случаями явного принуждения и запугивания избирателей», утверждают в Минфине США.